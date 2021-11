Adrian Jean e MC Du Black - Willys Araújo/ Divulgação

Publicado 17/11/2021 21:43

Rio - Vem sucesso por aí! O cantor estadunidense de pop e R&B Adrian Jean e MC Du Black, dono dos hits “Gaiola É o Troco” e “Tudo Aconteceu”, lançam a música “TBT (Várias Como Você)”, nesta sexta-feira, em todas as plataformas digitais. A canção foi produzida por Adrian, ao lado dos Los Brasileros, que já assinaram trabalhos de grandes nomes - entre eles: Anitta (no álbum “Kisses”), Luísa Sonza e Vitão (“Flores”) e Jão (no álbum “ANTI-HERÓI”).

“Eu gosto muito do trabalho do Du Black, principalmente ‘Tudo Aconteceu’. Ouço muito funk porque estou sempre de olho nas paradas de sucesso do Brasil, mas eu não sabia que ele era tão grande quanto ele é. Quero muito fazer mais funks do futuro”, afirma Adrian, ao Dia.

Já Los Brasileiros destaca a importância de mostrar a arte do nosso país para o mundo. “É sempre muito legal quando temos a oportunidade de mostrar mais do que rola do Brasil pro mundo, e um dos nossos objetivos quando produzimos esse som era justamente propagar o valor da nossa cultura para mais pessoas”.



Essa não é a primeira vez que Adrian trabalha com músicos e equipes brasileiras. O fenômeno do TikTok - com 25 milhões de visualizações - e apaixonado pelo Brasil já fez parcerias com Carol Biazin, Ebony e YOÚN.