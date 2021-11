Isabeli Fontana - Reprodução/Instagram

Isabeli FontanaReprodução/Instagram

Publicado 18/11/2021 08:05

Rio - Com a segunda temporada de "Verdades Secretas", o famigerado "book rosa" voltou a virar assunto. A modelo Isabeli Fontana, de 38 anos, falou sobre o esquema em que algumas modelos aceitam fazer programas com empresários e garantiu que nunca aceitou nenhum convite do tipo.

fotogaleria

"O meu trabalho sempre foi trabalhar. Faço fotos, campanhas, desfiles e vou embora. Às vezes, claro, tem um cara ou outro espertinho que fala, 'olha meu avião'. Quantas milhões de vezes tentaram me comprar falando o que eles tinham... 'Olha o meu avião, você tem que conhecer a minha casa não sei onde, como é o meu barco'. Nunca tive interesse", disse a modelo, que já tem 25 anos de carreira, ao "Uol".

"Eu sempre acreditei na minha carreira e não em usar alguém para ter algo. É da minha personalidade. O mundo está aí e eu acredito que você escolhe o seu caminho. Tem pessoas que não conseguem e acabam escolhendo um caminho mais prático. Acredito que é uma prisão. O fácil é agora e o amanhã fica mais difícil", afirmou.

Isabeli disse que acredita ser um exemplo para seus filhos. "Posso olhar para eles sem máscara, sem fingimento. Nunca menti para eles, que sabem a mãe que têm", garantiu a modelo, que conhece casos de profissionais mais novas que aceitaram entrar no esquema do "book rosa".

"Há modelos novinhas e os trabalhos não aparecem para elas. Elas pensam, 'ou voltar para minha casa ou tentar ficar com um cara rico?' Eu até acredito que às vezes se transforma em amor...", disse.

Isabeli também falou sobre a polêmica entre Camila Queiroz, protagonista de "Verdades Secretas" e a Globo. Nesta quarta, a emissora afirmou que a atriz não faz mais parte do elenco da novela. A emissora disse ainda que Camila tentou definir os rumos de sua personagem e fez pedidos inaceitáveis para continuar gravar a trama. Para Isabeli, é difícil pensar na novela sem Camila Queiroz.

"Foi a novela mais falada do século no Brasil, né? Acho que a minha carreira é interessante. Não consigo imaginar [a novela sem a Angel]. Qual vai ser a próxima Angel? Eis a questão".