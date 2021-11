Arthur Picoli posa com novo carrão - Reprodução/Instagram

Publicado 18/11/2021 12:26 | Atualizado 18/11/2021 12:28

São Paulo - Arthur Picoli, de 27 anos, está de carro novo. Nas redes sociais, o ex-participante do "Big Brother Brasil 21" declarou que escolheu uma BMW X4 para chamar de sua. O veículo é vendido a partir de R$ 445 mil no Brasil.

No Instagram, ele posou ao lado do carro com um sorriso no rosto. Na legenda, o personal trainer escreveu: "No volante da nave e chinelo branco no pé! Voa Conduru! O menino que ousou sonhar".

No feed de comentários da publicação, anônimos e famosos de Athur Picoli o parabenizaram pela aquisição. "O homem está voando alto", escreveu um internauta. "Você merece pela sua simplicidade e humildade", disse outro. Durante sua passagem pelo "BBB 21" Arthur teve grande destaque pelo affair com Carla Diaz. Entretanto, o romance dos dois não sobreviveu fora do confinamento.