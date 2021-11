Dedé Santana - Reprodução/YouTube

Publicado 18/11/2021 14:20

Rio - O ator Dedé Santana, de 85 anos, teve um mal estar na manhã desta quinta-feira e, por isso, precisou suspender a estreia para convidados do "Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana", que aconteceria nestta noite, no Porto Maravilha. De acordo com a assessoria de Dedé, o comediante "aconselhado pelo médico para que não se apresente hoje".

Ainda de acordo com o comunicado enviado à imprensa, "Dedé irá se submeter a exames para identificar a causa do seu mal estar. Sendo assim, a produção do circo se viu obrigada adiar a estreia para a próxima semana". Uma nova data de abertura será divulgada em breve.