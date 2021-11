Izabela Cunha e Luan Santana - reprodução do instagram

Publicado 18/11/2021 15:13

Rio - Luan Santana e a namorada, Izabela Cunha, estão aproveitando os dias de sol em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Os dois praticaram mergulho, na quarta-feira, e publicaram alguns cliques no Instagram. Nos comentários da foto da amada, o sertanejo se declarou. "Minha sereia mergulhadora", escreveu. Ela logo reagiu: "Lindo meu".

Na rede social, Luan ainda comemorou sua nova conquista: "Agora eu sou um mergulhador de nível avançado. Foram dias inesquecíveis", contou.

Em entrevista à Caras, recentemente, o cantor falou sobre o namoro e disse que eles já pensam em casamento. “Fazia duas semanas que estávamos nos encontrando e já começamos a pensar no casamento, na lua de mel e até nos filhos que queremos ter. A gente quer pelo menos cinco”.

Vale lembrar que esse é o primeiro namoro público de Luan desde o fim do noivado com Jade Magalhães, em outubro do ano passado. Os dois ficaram juntos por 12 anos.