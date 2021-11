Anitta - Marco Ovando

Rio - Anitta está cada vez mais internacional. A Poderosa revelou que percebeu seu sucesso nos Estados Unidos de uma maneira bem inusitada: através de alguns pretendentes.

"Aqui fora, foi engraçado o jeito que percebi que estava famosa. Sempre saí aqui, ia para as baladas, era sempre normal. Do nada, todo mundo queria me pegar. Tinha feito uns negócios na cara, falei: 'Tô bonita mesmo!'. Era homem, mulher, todo mundo. Com quem eu falasse, ia ficar. Ai, ele [um amigo] falou: 'É que você está ficando famosa, e o povo vai querer ficar por interesse também", disse a cantora, em entrevista ao ao Salada Sato, no YouTube.

A funkeira também soltou o verbo sobre seus relacionamentos após ter conquistado a fama. "Vamos falar a verdade! O povo fica a fim da gente só porque somos famosos. Se você fosse ninguém, a pessoa ia estar cagando e andando para você", refletiu ela, que continuou: "Mas, como você é famoso, [a pessoa] quer ficar só para ter o gostinho de dizer que flertou com a fulana ou que ficou com você. Eles querem ter uma história para contar do teu lado, não interessa o que é. E aí, o povo tá assim, a fim de me pegar. Uma loucura".

No Brasil, Anitta descobriu que estava famosa de uma maneira totalmente diferente. "Foi quando o pessoal começou a inventar histórias sobre mim que não eram verdade. Quando comecei a ver em tudo o que é lugar história minha que nunca tinha acontecido e o povo falando, falei: 'O que é isso?'. Aí comecei a entender que estava famosa", afirmou a cantora. "Aprendi que não adianta tentar desmentir tudo, deixa os outros pensarem o que quiserem mesmo. Se for desmentir cada coisa, vou passar umas três, quatro horas do meu dia só desmentindo coisa. Então, é melhor ir dormir e aceitar", destacou.

Ao canal de Sabrina Sato, a cantora também revelou que esta perto de se aposentar. "Não falta nem muito [para se aposentar]. Essa vida é muita coisa, muita correria. Não quero ficar refém... Não sei, essa indústria é sempre muito injusta com as mulheres, exigindo que a gente sempre esteja com cara de nova, sempre que a gente esteja acompanhando o ritmo de pessoas que são 10, 20 anos mais novas que a gente, que têm muito mais fôlego, muito mais gás", desabafou a artista de 28 anos. "Eu não quero isso pra mim não", garantiu.

