18/11/2021

Rio- Luísa Sonza, 23 anos, fez uma série de desabafos em seu twitter nesta quinta-feira (18). A cantora, que é uma das principais artistas do segmento pop atualmente, mostrou seu descontentamento com a desvalorização feminina na música. "mano pqp bizarro como o cenário musical brasileiro desvaloriza as artistas femininas. A gnt faz TUDO, entrega TUDO e mesmo assim a desvalorização é clara. Que nojo", escreveu ela.

Sonza ainda questionou o motivo de ter pouca escalação de mulheres em grandes festivais e premiações. "valorizem a gente, frequentem os shows, questionem sim quando tiver pouca ou pior, nenhuma mulher nos ( principalmente) shows, eventos e premiações. Cês n tem noção do que a gnt passa desse lado pra ser reconhecida e valorizada", completou a artista.

