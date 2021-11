Anitta - reprodução de vídeo

Rio - Anitta não tem o menor pudor para falar sobre sexo. Em entrevista ao 'Salada Sato' no Youtube, a Poderosa até contou algumas aventuras para Sabrina Sato, Virgínia e Yarley. Ela confessou que está ficando com um garçom que conheceu em uma festa em Miami. “Eu estava bêbada, tem um momento da história que eu não lembro, um amigo me contou. Eu peguei um bofe que era o garçom da balada. Antes, eu estava pegando um famoso e aí veio uma menina, que começou a me beijar na frente do famoso. Depois disso, eu fui ao banheiro e peguei o garçom", relatou.

Após a pegação, Anitta voltou para onde estava e decidiu trocar o famoso em questão pelo garçom. No entanto, o rapaz em questão já tinha ido embora. Ela não se deu por vencida. "No dia seguinte, fui lá e achei o garçom. O banheiro tinha umas luzes vermelhas, fiquei catando uma camisinha, catei o garçom pro banheiro e foi lá", disse ela. "E continuo pegando o garçom até hoje", destacou.

Problemas com os 'avantajados'

Anitta também soltou o verbo sobre sua intimidade. “Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível!. E não tem nada a ver com bactéria não gente, é porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu?”, explicou ela. "Eu tive uma sorte uma vez que eu estava namorando e o menino tinha o negocinho deste tamanho, foi uma sorte que eu dei na vida porque nunca ficava com problema. Mas quando você pega alguém avantajado eu não consigo respirar, porque é uma dor", finalizou.

Descoberta da fama nos Estados Unidos

Anitta revelou que percebeu seu sucesso nos Estados Unidos de uma maneira bem inusitada: através de alguns pretendentes. "Aqui fora, foi engraçado o jeito que percebi que estava famosa. Sempre saí aqui, ia para as baladas, era sempre normal. Do nada, todo mundo queria me pegar. Tinha feito uns negócios na cara, falei: 'Tô bonita mesmo!'. Era homem, mulher, todo mundo. Com quem eu falasse, ia ficar. Ai, ele [um amigo] falou: 'É que você está ficando famosa, e o povo vai querer ficar por interesse também".

