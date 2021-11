Maraisa emociona fãs ao mostrar vídeo com Marília Mendonça - reprodução de vídeo

Maraisa emociona fãs ao mostrar vídeo com Marília Mendonçareprodução de vídeo

Publicado 18/11/2021 19:32

Rio - Maraisa, dupla de Maiara, compartilhou com os fãs um vídeo em que aparece com a irmã e Marília Mendonça, que morreu no início deste mês após sofrer um acidente aéreo, nos bastidores do ensaio que fizeram para a Revista Forbes. Nas imagens, elas aparecem se divertindo ao escolher as roupas. "Bastidores da primeira capa sertaneja da Forbes. As Patroas no lugar em que elas sempre lutaram para estar!", escreveu a cantora na legenda.