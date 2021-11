Camila Queiroz - Globo

Publicado 18/11/2021

Camila, além de publicar uma nota contanto sua versão dos fatos no mesmo dia do ocorrido, decidiu também compartilhar uma carta aberta na tarde de hoje se despedindo do papel que a revelou. Após a postagem, a atriz recebeu inúmeros comentários de apoio dos seus colegas de profissão.

"VOCÊ é gigante, Camila (coração) Parabéns!", escreveu a atriz Bruna Marquezine, que está fora da emissora carioca desde de 2020.

"Parabéns pela trajetória linda e linda! Muito brilho ainda vem por aí!!!", Disse Giovanna Lancellotti. "Aplausos pra vc Cami, uma performance memorável. A Angel é eterna", disparou Maísa.

Drica Moraes, que foi mãe de "Angel" no folhetim, também deixou um comentário afetuoso. "Grande Camila", disse Drica.