Cristina Mortágua - reprodução do instagram

Publicado 18/11/2021 19:02

Rio - Cristina Mortágua voltou ao Instagram para rebater as críticas que recebeu após cogitar a criação de um perfil no OnlyFans , site de conteúdo adulto por assinatura, por sugestão de fãs. Nesta quinta-feira (18), a ex-modelo compartilhou uma foto antiga em que posa apenas de lingerie e desabafou: "Eu fico admirada quando vejo homens e mulheres machistas julgando a escolha de mulheres".

"Agora que pessoas estão me dando ideias para aderir ao Onlyfans, estou sendo discriminada. Meus amores, eu tenho muito orgulho do meu passado de capa de revista. Pois foi graças a ele que me tornei musa dos anos 90 apresentada por ninguém mais e ninguém menos que Sergio Chapelin", relembrou Cristina.

Em seguida, a ex-A Fazenda questiona a atitude dos internautas em relação à plataforma de conteúdo adulto. "Por que, hoje, no auge no feminismo, onde a mulher decide o lugar que ela quer estar e o lugar que não quer estar, eu tenho que deixar os puritanos de plantão fazerem as minhas escolhas? Quer dar palpite? Paga as minhas contas e não são as básicas, não, são os meus luxos que eu não sei o que significa a 2 anos", disparou.

"Ainda não sei se vou aderir à plataforma. Minha prioridade é acertar a medicação para viver melhor. A única coisa que eu gostaria hoje era pegar um sol pois o sol estimula a melatonina e andar na praia que, para mim, é uma terapia", finalizou ela.

Cristina Mortágua foi incentivada pelos fãs a abrir um canal no OnlyFans após relatar dificuldades financeiras que enfrenta por estar desempregada . A ex-modelo revelou que também tem enfrentado a depressão e chegou a compartilhar uma carta de despedida nas redes sociais, preocupando familiares e amigos próximos.

Confira a publicação: