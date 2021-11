Ana Maria Braga comemora a vitória do Palmeiras - reprodução do instagram

Publicado 27/11/2021 21:53

Rio - O Palmeiras levou a melhor na disputa contra o Flamengo, neste sábado, e se tornou tricampeão da Libertadores. Através das redes sociais, vários famosos comemoraram a vitória do 'Verdão'.

Ana Maria Braga vibrou: "Aaaaaa, meu Palmeiras mostrando que é, de fato, campeão! Tricampeão da Libertadores", escreveu a apresentadora do 'Mais Você'.







Jayme Matarazzo publicou uma foto com o filho, Antônio, para comemorar o título. "É isso meu filho… o nosso Palmeiras é gigantesco!!!! E a América é mais uma vez nossa! Que alegria, que emoção. Tem que respeitar o maior da América. Meus amigos palmeirenses, é tudo nosso. Viva e aproveite muito esse sonho e esse sábado inesquecível", disse.







Boninho também parabenizou o time pela partida. "É tricampeão! Libertadores".







Noivo de Bianca Andrade, Fred comemorou tanto o gol do Palmeiras que deslocou o ombro. "Desloquei o ombro na hora do gol", postou ele no Instagram Stories. "Campeão da América", disse ele, em seguida.