Publicado 27/11/2021 17:54

Rio - Simone, da dupla com Simaria, decidiu fazer uma cirurgia plástica para retirar o excesso de pele após perder 12kg. A cantora contou, através do Instagram Stories, neste sábado, que fez uma abdominoplastia e também 'o peito'.

"Queria contar pra vocês que eu fiz uma cirurgia plástica. Contei que eu havia perdido bastante peso e aí precisava fazer uma cirurgia plástica. O único médico que eu confio é de Fortaleza, no Ceará. Então, precisei vir pra cá. Fiz abdominoplastia, porque eu fiquei com muita pele após a perda da quantidade grandiosa de peso. E fiz também o meu seio, porque um deles tava encapsulando, por conta da gestação. Tem três dias que eu fiz a cirurgia, tô super bem, graças a Deus. Não quis falar antes pra não preocupar ninguém", iniciou ela. "Queria contar pra vocês que eu fiz uma cirurgia plástica. Contei que eu havia perdido bastante peso e aí precisava fazer uma cirurgia plástica. O único médico que eu confio é de Fortaleza, no Ceará. Então, precisei vir pra cá. Fiz abdominoplastia, porque eu fiquei com muita pele após a perda da quantidade grandiosa de peso. E fiz também o meu seio, porque um deles tava encapsulando, por conta da gestação. Tem três dias que eu fiz a cirurgia, tô super bem, graças a Deus. Não quis falar antes pra não preocupar ninguém", iniciou ela.

A coleguinha ainda contou como está sendo seu pós-cirúrgico. "Minha família está comigo. Vou dando notícias pra vocês. Neste momento estou no quarto aqui do andar debaixo da minha casa de Fortaleza. Tenho uma enfermeira que vem me dar banho aqui em casa. Estou me recuperando bem. Era algo que eu queria muito, porque eu já estava incomodada. Acabei que perdi uma quantidade de peso boa para fazer. A perda de peso fez com o que o resultado da plástica ficasse mais sensacional. Estou bem feliz".