Publicado 27/11/2021 15:59

Rio - Larissa Manoela, de 20 anos, voltou a desfilar sua beleza e boa forma nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De biquíni, a atriz exibiu a barriga chapada e deu até uma empinadinha no bumbum ao posar para as fotos no local. Ela também se deliciou com uma água de coco. "Bom dia com alegria, o sol voltou", brincou ela na legenda.

fotogaleria

Não demorou muito para Larissa ganhar vários elogios. "Muito gata", comentou um. "Princesa", disse outro. "Muito perfeita", frisou outro.



Em breve o público poderá ver a atriz nas telinhas da Globo. Ela está no elenco de 'Além da Ilusão', próxima novela das 18h. Na trama, ela interpretará Elisa, que se apaixonará por Davi (Rafael Vitti).