Babu SantanaReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2021 12:01 | Atualizado 27/11/2021 12:02

Rio - Babu Santana relatou, nesta sexta-feira, por meio do Instagram Stories, que teve o plano de levar o filho para ver um jogo do Flamengo frustrado. A equipe vai jogar a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras em Montevidéu, no Uruguai, mas o ator e torcedor fanático do clube não pode sair do país com o filho por não saber que precisava da autorização por escrito da ex-esposa, mãe do rapaz de 17 anos.

Ele mostrou a ida ao Galeão desde a saída de sua casa até o aeroporto, mas não pode voar com o filho e vai ter que ver o jogo pela televisão mesmo. Isso porque a Justiça determina que menores de idade precisam de autorização de pai e mãe por escrito para viajar para fora do país.

"É, gente, infelizmente, a gente não vai poder embarcar porque não temos autorização da mãe do meu filho para sair do país com ele. Infelizmente, a gente vai ter que ficar aqui do Brasil torcendo pelo nosso Mengão. A taça vem de qualquer jeito. Valeu, né, filho. Valeu a tentativa", disse ele, por meio do Instagram Stories.



Na sequência, chegou a falar sobre como embarcar com menores de idade. "Para você que vai viajar com seu filho menor de idade: você tem que ter autorização dos dois (mãe e pai) para poder fazer as viagens. Eu pensei que só a minha presença bastaria, mas não foi o que aconteceu. Meu filho é grande, tem 17, vai fazer 18 anos em fevereiro. Mas precisa da autorização da mãe para poder viajar. Eu tinha ciência, mas pensei que, com a minha presença bastaria. Mas tudo bem."