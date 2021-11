Maisa - Reprodução/Instagram

MaisaReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2021 11:15 | Atualizado 27/11/2021 11:19

Rio - Maisa surpreendeu os seguidores, na manhã este sábado, ao postar cliques de biquíni no Instagram. A apresentadora, de 19 anos, está de férias Aquiraz, no litoral do Ceará e aproveitou para compartilhar algumas fotos com os seguidores, mostrando seu lado mulherão.

"Sonho feliz era chegar e já cair no mar", legendou Maisa, que recebeu comentários positivos de amigos famosos e seguidores anônimos. "Amiga, você está um espetáculo", elogiou Larissa Manoela, que atuou ao lado de Maisa no remake de "Carrossel" (2013). "Maravilhosa", postou um fã. "Como pode ser tão linda?", afirmou outro.