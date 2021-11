Grupo Pixote divulga o projeto "Arena" - Reprodução

Publicado 27/11/2021 08:55

São Paulo - O cantor Dodô, vocalista do grupo de pagode Pixote, revelou nesta sexta-feira, que o casamento de 12 anos com Lilian Mayumi chegou ao fim. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Dodô deu a informação, mas, para tranquilizar os fãs, o vocalista do Pixote disse que está tudo bem.

"Não foi por conta da pandemia, já estava certo", diz ele. “Eu estou tranquilo, está tudo bem", comentou Dodô. Dodô e Lilian Mayumi têm três filhos, Luís Felipe, de 15 anos, Pedro Paulo, de 13, e Mirela, de 12. Nas redes sociais, há poucos registros do cantor com a ex-mulher.