DJ Ivis posa para fotos com os fãs - reprodução do instagram

DJ Ivis posa para fotos com os fãsreprodução do instagram

Publicado 26/11/2021 17:04

Rio - Em liberdade condicional há um mês, o cantor DJ Ivis compartilhou uma série de vídeos sendo tietado pelos fãs em seu Instagram Stories, nesta sexta-feira. Nas imagens, ele aparece todo sorridente posando para fotos com seus admiradores, sem máscara. No entanto, alguns usuários do Twitter reagiram negativamente a situação, já que ele foi preso após ser flagrado agredindo a ex-mulher, Pâmella Holanda.

fotogaleria

"Esse DJ Ivis é a prova que se você for rico no Brasil, nada é crime", comentou um. "Dj Ivis voltando a comparecer em eventos, várias pessoas defendo, tratando o cada como ídolo. Brasil e seus valores distorcidos, o que mais me dói e ver mulher defendendo esse cara", reclamou outro. "Coisa mais triste ver *mulheres* pedindo pra tirar foto com o DJ Ivis, Ave Maria, ter vídeo dele espancando uma mulher não foi o suficiente, né", concluiu um terceiro.

Esse DJ ivis é a prova que se você for rico no Brasil, nada é crime — Romauro (@ERREDEZ) November 26, 2021

impressionante o tanto de gente dando apoio ao dj ivis, parece q o povo esqueceu oq ele fez — (@sxbrxxrx) November 26, 2021

Dj Ivis voltando a comparecer em eventos, várias pessoas defendo, tratando o cada como ídolo. Brasil e seus valores distorcidos, o que mais me dói e ver mulher defendendo esse cara — gab (@wantsupras) November 26, 2021

coisa mais triste ver *mulheres* pedindo p tirar foto com o dj ivis ave maria, ter vídeo dele espancando uma mulher n foi o suficiente ne kkk — sô (@Sophiabotelho_) November 26, 2021

'Sou um ser humano que deseja ser melhor'

O artista disse que está tentando ser um ser humano melhor e admitiu seus erros. "Não é possível apagar o passado. Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor. É muito difícil entender um erro no calor do momento, mas quando se tem o tempo que tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor. E que não vai poupar esforços para conseguir", dizia um trecho da publicação. No início deste mês, DJ Ivis se pronunciou pela primeira vez após ser preso. O artista disse que está tentando ser um ser humano melhor e admitiu seus erros. "Não é possível apagar o passado. Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor. É muito difícil entender um erro no calor do momento, mas quando se tem o tempo que tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor. E que não vai poupar esforços para conseguir", dizia um trecho da publicação.

Relembre o caso

No dia 11 de julho de 2021, Pâmella Holanda, então mulher do DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. Logo em seguida, o produtor confessou as agressões, mas afirmava que era vítima de uma chantagem.

De acordo com Pâmella, os vídeos foram feitos na residência do casal, em vários datas diferentes. As agressões aconteciam na frente das pessoas e até mesmo da filha dos dois, Mel, de nove meses de idade.

No seu Instagram, DJ Ivis também compartilhou vídeos de Pâmella tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março deste ano. "Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", disse o DJ.

Após a divulgação das fortes imagens, no entanto, muitos artistas se mobilizaram e demonstraram apoio a Pâmella. Ivis foi desligado da gravadora e teve contratos cancelados com Xand Avião, Zé Felipe, Flay e outros artistas. No dia 14 de julho, DJ Ivis foi preso. Na noite do dia 22 de outubro, por volta das 22h, o artista foi solto após ter liberdade concedida pela Justiça do Ceará.