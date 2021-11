Gabi Prado entrega affair entre Viih Tube e Arthur Picolli - reprodução

Publicado 26/11/2021 17:49

Rio - Gabi Prado não tem papas na língua. Durante o podcast 'Pode dar Prado', no Youtube, a digital influencer contou que Arthur Picolli e Viih Tube estão, sim, tendo um affair. "Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando, sim", revelou.

Logo depois, a ex-MTV voltou atrás em sua declaração: "Não sei, mas pelas conversinhas e tudo... eu não vi beijando. Eu acho um casal fo**, são gatos, gostosos, bonitos, solteiros", opinou Gabi.

Gabi Prado confirma que tá rolando entre Viih Tube e Arthur Picoli pic.twitter.com/RXKEW5WTdl — Fofoquei (@fofoqueioficial) November 26, 2021

Os rumores sobre um possível affair entre Arthur Picolli e Viih Tube começaram após um vídeo em que eles pareciam estar se beijando circular pela web. Ele chegou a brincar com o encontro dos dois na viagem através das redes sociais.

“Fui tomar café e topei com a Viih Tube. Aí, ela pegou e falou ‘nossa, gente, não deu pra tomar banho que não tem água no resort. Estourou um cano. Cheguei no quarto, liguei o chuveiro, escovei os dentes e tinha água pra quebrar com pau e ela falou que não tomou banho. Algumas coisas nunca mudam”, brincou ele em seu Instagram.

Viih Tube está solteira desde outubro, quando anunciou o término de seu namoro com Bruno Magri. Ela, inclusive, tem compartilhado nas redes sociais que está curtindo sua 'nova fase' e que já beijou mais de um na mesma noite. Já Arthur Picoli está solteiro há algum tempo. Ele viveu um breve romance com Carla Diaz no 'Big Brother Brasil 21'.