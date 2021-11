Luan Santana - reprodução do instagram

Publicado 26/11/2021 16:36

Rio - Luan Santana mostrou que está com a boca toda machucada através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. O cantor explicou que morde os lábios enquanto faz exercício físico. "Rapaz, ontem voltei a treinar e olha o que eu faço quando estou fazendo força: 'acabo com a boca'", contou ele, mostrando a boca.

Na rede social, ele também revelou o que fará durante o dia. "O dia está nublado. O que está bom? Violãozinho e tererézinho", destacou.