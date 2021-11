Lary Bottino vira piada na web com vídeo em que cachorro 'julga' sua reação à saída de Gui Araújo de 'A Fazenda 13' - Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2021 17:02 | Atualizado 26/11/2021 17:03

Rio - Lary Bottino não ficou feliz com a eliminação de Gui Araújo em "A Fazenda 13" e sua tristeza ficou registrada em vídeo publicado nos Stories do Instagram. Na noite desta quinta-feira (25), a ex-peoa decidiu filmar sua reação ao anúncio do participante que deixaria o reality rural mas o que chamou a atenção dos internautas foi o cachorrinho da influenciadora, Feijão.

Após Adriane Galisteu revelar que o ex-affair de Anitta seria o eliminado da semana, Lary caiu no choro e Feijão roubou a cena com o que usuários do Twitter apontaram ser um "olhar de julgamento", enquanto sua dona cobria o rosto. "O cachorro [pensando]: 'Te manca, mulher'", brincou uma internauta. "Minha barriga está doendo de rir", comentou outra pessoa. "Não aguento essas coisas", acrescentou uma terceira, aos risos.

