Durante exame realizado na Record TV, Lary foi diagnosticada com Covid - Reprodução

Publicado 25/11/2021 14:36 | Atualizado 25/11/2021 14:42

Rio - Lary Bottino negou a notícia de que está com covid-19 e sugeriu que o exame realizado na Record era um falso positivo. Em um desabafo feito em seu perfil oficial no Instagram, nesta quinta-feira (25), Bottino disse que está sendo massacrada na web.



"Vim me pronunciar pela situação de ontem. Primeiramente, pedir perdão por ter saído de casa, me exposto e exposto outras pessoas com um exame "positivo" na minha mão. Eu estou tendo compromisso na televisão e profissionais TODOS os dias, onde exigem o PCR, eu faço exame praticamente todos os dias, eu fui testada NEGATIVO essa semana; eu já tive COVID DUAS VEZES; e eu tomei as vacinas!", explicou.

Lary continuou afirmando que é "impossível estar com o vírus" e que não colocaria ninguém em risco. "Eu perdi minha avó com covid. Eu sabia que não estava doente. Portanto, eu sabia que era falso positivo, e que era IMPOSSÍVEL estar com o vírus NAQUELE momento. Diante do meu histórico de testes atuais."

A influenciadora frisou diversas vezes que seu resultado foi um "falso positivo", pois seus exames realizados nesta quinta-feira (25) deram negativo, e se desculpou pela situação. "Peço perdão mais uma vez pela inconsequência, irresponsabilidade, lição de que tudo ainda não é o suficiente. Mas eu faço/fiz exames rotineiros e sabia que o teste estava falso positivo", disse.