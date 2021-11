Faustão e Luciana Cardoso - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2021 11:26

Rio - A produtora Luciana Cardoso comemorou os 19 anos do casamento com o apresentador Fausto Silva, nesta quinta-feira, em uma publicação no Instagram. Na foto, Luciana e Faustão posam agarradinhos.

"19 anos de casados. Que história! Te amo! E vamos juntos pra celebrar e viver muitas coisas nessa incrível estrada da vida. Que sorte a nossa", escreveu ela, que recebeu mensagens carinhosas de amigos famosos e fãs. "Que lindos. Amo vocês. Vida longa ao casal", escreveu a apresentadora da Record Ticiane Pinheiro. "Bodas de felicidade pra vocês", disse o cantor Paulo Ricardo. "Parabéns amigos", felicitou Otaviano Costa.