Publicado 25/11/2021 10:16

São Paulo - Anitta participou do podcast de Virginia Fonseca e Camila Loures, o POdCats, e reclamou nesta quarta-feira (24) dos cortes divulgados nas redes sociais.

Em seu perfil do Twitter, ela disse: "Então, meu povo, ontem eu não falei só de bofe no podcast não, ok? Sei que é só isso que tá viralizando, mas eu falei de estudar, falei sobre usar camisinha, sobre indústria musical, estratégia de carreira... Porque tô vendo um povo falar que eu só falei de p**, mas o podcast teve 3 horas", iniciou.

"Então de [email protected] / mesmo eu falei no total uns 20 minutos. Os resto foi família, estudo, carreira, prevenção sexual e vários outros tópicos...Massssss não to macetando ninguém não. Paz e amor sem reclamação hahhahaha (acabei de aprender essa gíria nova "maceta")", completou.

