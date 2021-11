Maraisa - Reprodução/Instagram

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, fez seu primeiro voo após a morte de Marília Mendonça, que faleceu na queda de um bimotor no início deste mês. No Instagram Stories, a cantora sertaneja, de 33 anos, relatou o medo ao voar pela primeira vez depois do acidente da amiga e companheira do projeto "Patroas".

A cantora postou uma foto dentro do avião e, depois, já em solo paulistano, falou sobre a experiência de voar pela primeira vez após o acidente. "Chegamos! Chegamos em São Paulo, cidade que a gente ama! Eu moro aqui também, daqui uns dias. A gente fica mais aqui do que em Goiânia", disse Maraisa, sentada em um carro.

"Fiz o primeiro voo da vida hoje, que considerei o primeiro voo. Estava com um medo de voar, mas deu tudo certo, graças a Deus", finalizou a cantora sertaneja.