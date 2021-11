Jogador de vôlei italiano Roberto Cazzaniga cai em golpe e passa 15 anos achando que namora a modelo brasileira Alessandra Ambrosio - Reprodução/Twitter

Jogador de vôlei italiano Roberto Cazzaniga cai em golpe e passa 15 anos achando que namora a modelo brasileira Alessandra Ambrosio Reprodução/Twitter

Publicado 25/11/2021 09:53 | Atualizado 25/11/2021 09:55

Rio - O jogador de vôlei italiano Roberto Cazzaniga passou 15 anos de sua vida acreditando que namorava a modelo Alessandra Ambrosio, após conhecer uma pessoa que usava as fotos da brasileira, mas se identificava pelo nome de Maya. Ao longo dos anos e do namoro à distância fake, o jogador pediu empréstimos e enviou à estelionatária.

Segundo o homem, ele enviou 700 mil euros, valor que ultrapassa R$ 4 milhões de reias, para a falsa namorada, que pedia ajuda para cuidar da saúde e pagar tratamentos cardíacos. "Tenho tantas dívidas, não é fácil 'acordar do coma'", disse Roberto, aos prantos, a um programa da "Mediaset", grupo televiso mais assistido do país.

A emissora investigou o suposto namoro à distância do jogador a pedido da família dele, que estava preocupada com o rumo que a relação estava tomando e queria mostrá-lo que tudo não se passava de um golpe. Depois da transmissão, Roberto decidiu procurar a polícia italiana para prestar queixa contra a falsa namorada e o caso será investigado.

"Um dia ele estava no quarto, no escuro. Eu o vejo chorar, pergunto o que ele tem e ele me diz que se apaixonou, mas essa mulher está na UTI para fazer uma operação cardíaca", contou Danilo, irmão de Roberto, em entrevista à TV italiana.

"Nós nunca nos conhecemos. Nunca. Ela deu mil desculpas, como doença e trabalho. E ainda assim me apaixonei por aquela voz, uma chamada após a outra. O contato era apenas no celular, quase que diariamente. Ligava antes de eu ir treinar ou à noite, na hora de dormir. Como ela me tirou todo esse dinheiro? Nem sei ao certo, mil euros aqui, outros dois mil ali... No final chegamos a um total de 700 mil. Passado este pesadelo, é como se tivesse acordado de um coma que me fez perder décadas de vida", detalhou ele ao jornal Corriere Della Sera.

Além do nome da falsa namorada, Maya, outro nome circula o caso segundo a imprensa italiana, o de uma amigado jogador. Valeria teria sido a responsável por apresentar Roberto à estelionatária, supostamente uma moradora de Sardenha, uma ilha italiana no Mediterrâneo.

Procurada pela "Mediaset", Valeria negou qualquer envolvimento no golpe e ainda disse ser uma amiga de "Maya". "Seja o que for que eu fale, acho que você não acredita em mim", respondeu ela ao ser questionada se recebia parte ou todo o dinheiro do jogador.