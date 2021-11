Marcius Melhem e Dani Calabresa - Reprodução

Marcius Melhem e Dani CalabresaReprodução

Publicado 25/11/2021 08:29 | Atualizado 25/11/2021 08:32

Rio - Dani Calabresa e Marcius Melhem ficaram frente a frente por oito horas seguidas durante uma audiência judicial, realizada online, há alguns dias. A informação é da coluna Mônica Bergamo, publicada na "Folha de S. Paulo" desta quinta-feira.

Esta foi a primeira vez que Calabresa e Melhem se viram após as denúncias de assédio sexual e moral feitas por ela e outras profissionais da TV Globo contra o ex-diretor. Dani Calabresa foi uma das primeiras a formalizar uma denúncia contra Marcius Melhem no compliance da empresa.

Ainda de acordo com a colunista, a audiência em que os dois ficaram frente a frente faz parte do processo em que Melhem pede que Calabresa pague a ele R$ 200 mil como forma de indenização por danos morais sofridos com a denúncia da humorista. Melhem afirma que vai doar o valor para uma instituição de caridade, caso vença a disputa.

Durante a audiência, vários diretores, atrizes, atores e outros profissionais da Globo deram seu testemunho ao juiz, seja na acusação ou na defesa. Dani Calabresa e Marcius Melhem puderam assistir a tudo que as testemunhas falavam, mas não puderam se dirigir a elas e, muito menos, um ao outro. Apenas os advogados e o juiz podiam fazer perguntas aos depoentes.

Relembre o caso

Em dezembro de 2019, começaram a surgir as primeiras denúncias que Marcius Melhem, então diretor do Núcleo de Humor da TV Globo, estaria assediando moralmente as atrizes do núcleo. A principal denunciante seria Dani Calabresa.

Com as denúncias, Melhem passou cinco meses afastado da TV Globo. Ele e a emissora rescindiram o contrato, definitivamente, em agosto de 2020, após 17 anos na casa. "A Globo e Marcius Melhem, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucessos. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa, estava de licença desde março para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha no exterior. Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro e, com isso, adotado novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas. Os conteúdos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal, continuam sob a liderança de Silvio de Abreu, diretor de Dramaturgia da Globo", disse a emissora na ocasião.

Em outubro de 2020, a advogada Mayra Cotta, que representa as mulheres que denunciaram Marcius Melhem, disse em entrevista que ele "atuou de forma violenta com várias mulheres". Uma reportagem da revista Piauí afirmou que Melhem assediou moral e sexualmente a humorista.

O ex-diretor da Globo, então, protocolou na Justiça de São Paulo uma ação de indenização por danos morais e materiais contra Dani Calabresa. Ele pede uma indenização de R$ 200 mil e que a atriz faça uma retratação pública por "fatos inverídicos por ela divulgados ou corroborados por meio da mídia".