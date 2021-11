Jessie J - Reprodução Internet

Jessie JReprodução Internet

Publicado 25/11/2021 09:06 | Atualizado 25/11/2021 09:21

Rio - Após revelar um aborto espontâneo e comover os fãs com seu relato nesta quarta-feira, a cantora e compositora inglesa Jessie J, de 33 anos, voltou às redes sociais para agradecer o apoio dos seguidores. Ela publicou um pequeno texto por meio do Instagram Stories.

"Sua efusão instantânea e irresistível de amor é sentida, recebida e apreciada além da medida. E me fez sair da cama nesta manhã. Obrigada", escreveu a cantora, que já se apresentou no Rio de Janeiro em diferentes anos, incluindo em duas edições do Rock In Rio.

Aborto espontâneo



A cantora, que mantinha uma gravidez em sigilo, fez uma publicação relatando que perdeu o filho que estava esperando. Ela ainda falou que se questionou se faria um show sem contar ao público que estava grávida, mas perdeu o bebê no mesmo dia.

"Eu sinto que não tenho controle de minhas emoções. Posso me arrepender de postar isso, ou não. Na verdade, eu não sei. O que eu sei é que quero cantar esta noite. Não porque estou evitando a dor ou o processo, mas porque sei que cantar esta noite vai me ajudar", disse ela em parte do relato.