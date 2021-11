Madonna publica fotos quentes em sua rede social - reprodução do instagram

Publicado 24/11/2021 19:22

Rio - Aos 63 anos, Madonna esbanjou sensualidade em uma série de cliques publicados, nesta quarta-feira, no Instagram. Em algumas fotos, a Rainha do Pop aparece nua, escondendo parte do corpo com um lençol, na cama. Em outras, ela posou usando lingerie, meia arrastão e fazendo caras e bocas. "Anjo me vigiando", escreveu a artista americana na legenda, se referindo à estátua de um anjo na parede.

As fotos dividiram as opiniões dos internautas. "Por que, baby???! Você é melhor que isso", comentou um. "Por favor! Para sua idade, isso é ridículo", criticou outro. Mas também teve quem elogiasse a cantora. "Olha esse corpão", disse um usuário da rede social. "Um dia você me infarta", destacou outro.

Um fã brasileiro de Madonna até brincou com a possibilidade dela interpretar a Angel, em Verdades Secretas, após a saída de Camila Queiroz da TV Globo. "Walcyr carrasco, achamos a Angel!", divertiu-se.