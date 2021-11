Anitta no podcats - reprodução de vídeo

Publicado 24/11/2021 18:47 | Atualizado 24/11/2021 21:59

Rio - Anitta não esconde que está à procura de um bofe para curtir sua estadia no Brasil. Mas, em entrevista ao PodCats, de Virginia Fonseca e Camila Loures, a cantora confessou que está de olho em um novinho americano.

"Eu to meio novinho, sabia? Eu to numa vibe novinho, gente", disse a Poderosa, de 28 anos. "To pegando uns meninos de 24, 23, 22. Esses dias mandei DM para um bofe gostoso que vi no TikTok e ele tem 22 anos. Falei pra ele: 'Hum, que mer**. Ele: 'não, estou acostumado com mulheres mais velhas'. Falei: 'Tá bom'", finalizou.

Virgínia, então, quis saber: "Você não quis pegar ele?". Anitta logo respondeu: "Eu quero, calma. Vou encontrar. Eu estou no Brasil, ele é de não sei aonde dos Estados Unidos, calma".

Sobre os boys brasileiros, a cantora brincou: "Nos daqui, eu estou no explorar. Já falei assim pro (Mark) Zuckerberg. Abri o Instagram. Acredito que eles escutam. Aí falei assim: 'Rio de Janeiro, bofes gatos, mostra no explorar'", comentou ela, que foi mostrando os rapazes que apareceram em sua rede social. "Esse aqui é meu estilo", disse Anitta ao ver a foto de um rapaz.

Durante o bate-papo, Camila Loures perguntou: "Você quer ter filhos?". Anitta respondeu: "Eu quero. Vou aposentar a calcinha quando eu tiver uns 30. Você aí que só quer curtição comigo, tem dois anos. Quero ter filho, morar junto, quero família", disse a cantora, que fez planos sobre seu casamento. "Vou fazer uma festa, vou botar show do Harmonia do Samba. Aí bota um gringo pra cantar. Meto um DJ Khaled. Ia ser um tudo!", disse.