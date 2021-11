Influenciadora negou chance de volta com Eric e Lipe - Reprodução

Publicado 24/11/2021 19:40

Rio - A influenciadora Yá Burihan criou polêmica na última terça-feira (23) ao falar sobre sua vida amorosa em suas redes sociais.



Em seus stories do Instagram, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs e foi questionada sobre voltar com alguns ex-namorados.

"Voltar com o Eric", perguntou um seguidor. "Não", disse Yá. Em outra postagem sobre voltar com o ex, ela escondeu o nome e pediu: "Gente, para de mandar voltar com os boys tudo. De mandar os nomes. Não vou voltar não. E como diz minha amiga: foguete não dá ré e é para frente que se anda".

Nas redes, os fãs especularam que o segundo nome seria o de Felipe Ribeiro, o influenciador que Yá traiu durante o confinamento do rapaz no reality show "A Fazenda 12".