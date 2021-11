Bruno de Luca e Pequena Lo - Divulgação

Bruno de Luca e Pequena LoDivulgação

Publicado 24/11/2021 18:29

Rio - A influenciadora conhecida como Pequena Lo conversou com Bruno De Luca sobre sua carreira como humorista em live no Instagram, na última segunda-feira (24). Durante o bate-papo, no quadro 'Vinho com o De Luca', a comediante relembrou seus primeiros passos até se tornar uma celebridade na internet com mais de 4 milhões de seguidores.

fotogaleria

“Eu me formei em psicologia então, pra mim o humor seria um segundo um trabalho e não se tornaria a minha primeira função. Hoje em dia, eu não tenho nem tempo de atender os pacientes. Eu só percebi que a internet era realmente o caminho que eu queria seguir no começo da pandemia quando eu realmente consegui me identificar mais e percebi que era um momento propício para levar humor para as pessoas”, afirmou Lorrane Silva.

Em seguida, o apresentador do Multishow questionou a influencer sobre a responsabilidade de produzir conteúdo para as redes sociais. “Eu uso a psicologia todos os dias: seja para gravar, criar os roteiros dos meus vídeos ou pra me comunicar com as pessoas que me seguem, porque nem tudo eu posso postar ali", começou a tiktoker. "Tem humor mas eu tento levar a importância da saúde mental. Eu não deixei a minha profissão mesmo sem atuar dentro do consultório”, garantiu.

Antes de encerrar a entrevista, Bruno, que comanda o "BBB - A Eliminação" na Rede Globo, perguntou se a humorista gostaria de participar do reality show. “Eu sempre acompanho muito e vejo todos os dias. Adoro ver as pessoas que vão entrar. Mas eu ir acho que não. Já tive vontade antes de em tornar uma pessoa pública, hoje em dia é mais difícil. As pessoas assistem e ficam torcendo por um deslize pra detonar com as pessoas”, comentou Pequena Lo.