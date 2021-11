Rafa Kalimann - reprodução do instagram

Rio - Rafa Kalimann ressaltou nesta quarta-feira (24) a importância de sua estadia em Nova York, nos Estados Unidos, para sua vida em suas redes sociais. Em seus stories do Instagram, a ex-BBB e influenciadora contou que a cidade está edificando sua vida.

"Comprei flores para mim mesma, de presente para a minha casa. Aliás, é até sobre isso que eu queria falar, acho que o maior presente que eu me dei na minha vida foi essa temporada em Nova York. Como tem me edificado! Acho que viajar causa isso na gente", refletiu ela.

Recentemente, Kerline Cardoso relembrou climão com Rafa Kalimann após áudio vazado de Karol Conka durante a gravação do episódio 101 do 'Big Brother Brasil 21'. Em entrevista ao "Foi Mau", da RedeTV!, ela disse que levou um unfollow de Rafa nas redes. "Ela me seguia. Já tínhamos trabalhado juntas. Deve ter achado que foi proposital", contou.