Gil do Vigor terá documentário no Globoplay - reprodução do instagram

Publicado 24/11/2021 18:13

Rio - Gil do Vigor está com tudo. O ex-BBB anunciou, nesta quarta-feira, que seu documentário vai estrear no Globoplay, no dia 09 de dezembro. 'Gil Na Califórnia' vai mostrar a trajetória de o economista desde as dificuldades da sua infância no Recife até a mudança para os Estados Unidos, onde ele cursa seu doutorado.

"Já chorei, sofri e me questionei sobre justiça, amor de Deus e merecimento. Mas, depois de tanto tempo, Deus me fez vencedor sim. Um documentário falando um pouco sobre minha história e a loucura de chegar em outro país. Que vocês lembrem sempre que tudo é possível para aquele que crê. Por favor, nunca desistam", escreveu ele no Instagram Stories.

Na publicação em sua rede social, ele também comemorou: "Meu documentário 'Gil Na Califórnia' chega, finalmente, no dia 09 no Globoplay. Eu tô muito muito muito ansioso em finalmente poder comemorar com vocês! Tá tão pertinho. Quero muito ver como tudo isso ficou e também quero que vocês conheçam um pouco mais da minha história . Foi feito com muito amor. Vai ser incrível!", afirmou ele.