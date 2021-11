Ex-BBB Marcela Mc Gowan recebe apoio da namorada em lançamento de livro

Rio - A ex-BBB Marcela MC Gowan realizou a sessão de autógrafos de seu livro, "Senta Que Nem Moça", em uma livraria de São Paulo, na tarde desta quarta-feira. Marcela contou com o carinho de fãs, que fizeram fila para conhecê-la, e também da namorada, a cantora sertaneja Luiza.

"Muuuuito feliz com todo mundo que apareceu hoje na primeira sessão de autógrafos do meu livro, Senta Que Nem Moça! Muito obrigada pelo carinho, vocês são incríveis!", escreveu a ex-participante do "BBB 20" nas redes sociais.

