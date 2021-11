Danielle Winits e André Gonçalves - Reprodução

Danielle Winits e André GonçalvesReprodução

Publicado 25/11/2021 09:25

Rio - Danielle Winits, mulher de André Gonçalves, mandou uma indireta nos Stories, do Instagram, após a revelação de que o ator foi condenado a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por falta de pagamento de pensão para a filha, Valentina, de 18 anos, fruto do casamento com a jornalista e atriz Cynthia Benini, que foi quem moveu o processo. "Empatia, um caso de utilidade pública", postou a atriz nos Stories.

Sylvio Guerra, advogado do ator, justificou ao DIA a dívida de pensão alimentícia do artista , que teve prisão domiciliar decretada nesta terça-feira, por ele estar desempregado desde 2016 e não conseguir arcar com os acordos em sua totalidade.

"Ele está desempregado desde 2016 quando foi demitido da Rede Globo após mais de 20 aos de trabalho. Ele tem duas filhas e um filho e as pensões eram descontadas na folha de pagamento do salário dele. Daí, em 2016, quando foi demitido, ele não conseguiu mais honrar as pensões combinadas através de acordos feitos muitos anos lá atrás", disse o advogado.

Ele ainda explica que o ator "jamais deixou de colaborar" com a criação dos filhos. "A medida que ele fazia um trabalho extra, um teatro, a Dança dos Famosos, no Faustão, sempre quando ele tinha trabalho, ele pagava, não era o valor total da pensão, mas jamais deixou de mensalmente contribuir com algum valor", argumenta.

Após a expedição do mandato de prisão domiciliar por 60 dias pela Justiça de Santa Catarina, a Justiça do Rio deve se dirigir a casa do ator, intimá-lo e instalar uma tornozeleira eletrônica, a qual ele usará durante os 60 dias.

O ator foi casado com a jornalista Cynthia Benini entre 2002 e 2006. Os dois se conheceram no reality show Casa dos Artistas. Juntos, tiveram Valentina Benini em março de 2003. O ator já era pai de Manuela Gonçalves e Pedro Arthur, frutos de relacionamentos anteriores com as atrizes Tereza Seiblitz e Myrian Rios, respectivamente.

Posteriormente, André namorou brevemente a atriz Letícia Sabatella e a cantora Bianca Chami. Em 2016, começou a se relacionar com a também atriz Daniele Winits, casando-se no mesmo ano. Neste mês, Winits parabenizou o marido com uma postagem romântica nas redes sociais.