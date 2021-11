Bárbara Evans e o marido anunciaram a gravidez após fertilização in vitro - Reprodução

Publicado 25/11/2021 13:59 | Atualizado 25/11/2021 14:04

Rio - Bárbara Evans segue compartilhando cada momento de sua primeira gravidez com os seguidores. Na noite desta quarta-feira (24), a modelo e ex-A Fazenda relatou uma situação tensa que viveu ao sentir dores fortes na barriga.

“Olha, gente, ser mãe de primeira viagem literalmente não é nada fácil”, começou em desabafo nos Stories do Instagram. “Eu deitei para dormir e começou uma dorzinha chata no pé da barriga, pensei... Deve ser uma dor de barriga, né? A dor ia e voltava. Tentava dormir e não conseguia, aí a mente já começa a pensar em mil coisas. 'Será que pode ser contração? Melhor eu ligar para minha médica'”, contou a loira.

Em seguida, a influenciadora explicou que estava apenas com sintomas de uma dor de barriga, segundo a especialista. Bárbara encerrou o texto expressando o alívio após receber o diagnóstico: “Revirei na cama mais um tempo, com a cabeça a mil! Dez minutos se passaram e lá estava eu no vaso sanitário. Nunca fiquei tão feliz com uma dor de barriga. Mas olha gente, cada dia é uma coisa nova. Em questão de segundos, você entra em desespero".

"Nunca estaremos preparadas, tudo é novo!! E queremos proteger nosso bebê mais que tudo nessa vida!! Gente, sério, coração precisa estar bom, viu?! Mamães de primeira viagem, estamos juntas", finalizou a modelo, que espera sua primeira filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro, após um longo processo de fertilização in vitro.