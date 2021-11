Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Publicado 25/11/2021 11:50 | Atualizado 25/11/2021 11:57

Rio - Após fazer uma lipoaspiração de alta definição, Lucas Guimarães ostentou o físico em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira. Além de compartilhar o resultado em uma foto em que aparece sem camisa, ele ainda fez uma gracinha com o "tanquinho".

"O tanquinho está aqui, traz só as suas roupas", escreveu o marido de Carlinhos Maia, que, por sua vez, deixou um comentário ousado no Instagram do amado. "Se já era bom, agora então", escreveu ele, acrescentando emojis de "babando".