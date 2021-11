Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Reprodução

Publicado 23/11/2021 12:44

São Paulo - Lucas Guimarães revelou que a paternidade está entre os projetos considerados prioritários para ele e seu marido, Carlinhos Maia, que estreou na São Paulo Fashion Week com sua marca de roupas Baska.

"As pessoas se questionam o porquê de a gente ainda não ter tido filhos. A gente completou 13 anos juntos. E eu disse: ‘Olha, agora não é momento de ter filho porque ainda há muito que se construir’. Mas quer dizer no sentido de nos consolidar cada vez mais. Está nos planos daqui a dois anos, mas quem sabe amanhã? Amanhã já é outro dia, né? (Risos)”, disse Lucas Guimarães, em entrevista à coluna de Leo Dias.

Também durante o papo, Lucas revelou que ele e Carlinhos passaram por um período de "seca" na vida sexual . O motivo teria sido a lipoaspiração do rapaz, que deixou a vida íntima dos dois inativa por cerca de um mês. "Rapaz, eu estava subindo pelas paredes. Foi muito sofrimento, Deus me livre. Eu achei que quem fizesse a lipoaspiração não ia ter vontade de nada, mas rapaz, comigo foi o contrário. Cada dia acordava com mais vontade", completou ele.