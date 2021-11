Andressa Urach fala sobre abuso sexual e zoofilia em entrevista - Reprodução Internet



Publicado 23/11/2021 12:22 | Atualizado 23/11/2021 13:11

Rio - Andressa Urach usou o Instagram Stories na madrugada desta terça-feira para relatar que vem sentindo alguns sintomas durante a gestação do seu segundo filho, Leon, fruto do relacionamento com Thiago Lopes. Grávida de cinco meses, ela disse estar sedentária.

"Vocês perceberam que eu estou ofegante, né? Sim, estou. Tenho sentido bastante falta de ar. É porque estou muito sedentária, a minha ginecologista já falou que eu preciso começar a fazer exercício. Ainda não consegui a tal disposição, mas vou tentar, prometo", disse ela, que ainda revelou quantos quilos engordou.

"Eu estou com cinco meses, engordei cinco quilos. Um quilo por mês. Acho que está bom, né? Dentro do normal", complementou a ex-vice Miss Bumbum, que já é mamãe de Arthur, de 16 anos, fruto de um relacionamento anterior.