Juju Salimeni e namoradoReprodução/Instagram

Publicado 23/11/2021 09:41

Rio - Juju Salimeni abriu uma caixinha de perguntas no Instagram Stories, nesta segunda-feira, para interagir com os fãs. Em um dos questionamentos, um fã perguntou sobre os pirciengs que a influenciadora ussa e ela acabou entregando um momento fofo do namoro com o empresário Diogo Basaglia: os dois usam pingentes com iniciais.

"Eu já tive piercing no umbigo e na língua, daí enjoei e tirei há alguns anos, mas acabei de fazer o segundo furo. Esta semana volto pra fazer um piercing, mas é segredo ainda", disse Juju, postando a foto de sua orelha, que ainda tinha um brinco com a letra D.

Curioso, outro fã questionou a inicial do brinco e ela revelou que os dois usam pingentes com as inicias para homenagear o relacionamento. "Diogo. Ele tá usando o J [de Juju]. A gente é bem brega, mesmo. Não viram nada", brincou ela, que ainda finalizou com uma foto bem hot dos dois.