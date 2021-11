Carol Portaluppi exibe as curvas com biquíni de lacinho em meio a natureza - Reprodução Internet

Carol Portaluppi exibe as curvas com biquíni de lacinho em meio a naturezaReprodução Internet

Publicado 23/11/2021 07:51

Rio - Carol Portaluppi, de 27 anos, adora exibir suas curvas nas redes sociais. A filha de Renato Gaúcho postou no Instagram, nesta segunda-feira, algumas fotos em que aparece usando um biquíni de lacinho durante um banho de cachoeira.

fotogaleria

"Tão linda quanto o gol de virada do Gabigol sobre o River", brincou um torcedor do Flamengo, time do qual Renato é técnico. "Gabigol está pedindo", disse outra pessoa. "Golaço do Gabi hein", disse um terceiro seguidor. Tantas referências ao craque têm um motivo: recentemente surgiram boatos de que Carol e Gabigol estariam namorando, mas o jogador de futebol negou que eles sejam mais que bom amigos.