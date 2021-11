Ivete Sangalo e Daniel Cady - Reprodução

Ivete Sangalo e Daniel CadyReprodução

Publicado 23/11/2021 08:20

Rio - Daniel Cady, marido da cantora Ivete Sangalo, fez uma live no Instagram na noite desta segunda-feira e acabou falando também sobre sua vida pessoal. O nutricionista esclareceu que seu casamento com a cantora não acabou e que apagou algumas fotos com a cantora das redes sociais porque estava adequando seu Instagram ao seu novo projeto profissional. Daniel e Ivete são pais de Marcelo, de 12 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de 3.

fotogaleria

"Hoje tem aí um monte de curioso para querer saber coisas íntimas, fofocas. Já vou logo começar a live adiantando esse assunto que vocês estão fazendo tanta questão de saber e que é fofoca pura. A galera curiosa, que está aqui só pra poder saber da vida pessoal, de intriguinha, pode sair numa boa... Deixa a galera que está interessada em aprender, que está buscando saúde", iniciou Daniel Cady.

"Não teve nada com meu casamento, não sei de onde surgiu essa história. Na verdade, alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram... o que ocorreu agora foi nada mais do que o lançamento da minha linha de camisas... Está tudo tranquilo aqui, graças a Deus estamos em paz...", finalizou Daniel, que seguiu então sua live sobre nutrição.