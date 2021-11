Bianca Andrade, a Boca Rosa - reprodução do Instagram

Bianca Andrade, a Boca Rosareprodução do Instagram

Publicado 23/11/2021 18:44

Rio - Após Fred negar que traiu Bianca Andrade , Boca Rosa também usou suas redes sociais para esclarecer os boatos que envolvem seu nome. Através do Instagram Stories, ela soltou o verbo. "A verdade é que não tem muito o que falar. Foi uma coisa criada, baseada em nada", começou ela.

fotogaleria

"A gente está de boa, já se posicionou. A gente não tem nada a dever, nem ele, nem eu. Falaram que era porque ele estava viajando, estava em uma balada. Eu também tava na balada o fim de semana inteiro, fui em três baladas seguidas. Trabalhei muito", rebateu ela.

Por fim, a ex-BBB destacou: "Você tem um relacionamento. Não é onde você está que vai influenciar isso. É a conversa, é a troca, se você está afim de estar com a pessoa ou não. Enfim, deixem a gente em paz. Temos um bebê de quatro meses, a gente está de boa, vivendo nossa vida. Não estamos perturbando ninguém. Chega. Uma hora isso estressa, cansa, desgasta".

Fred e Bianca estão juntos há um ano e são papais de Cris, de quatro meses.

Entenda o caso

Os rumores sobre uma possível traição de Fred começaram quando ele ainda estava no Qatar. Durante a estadia pelo país, ele foi visto com três mulheres dançando em uma balada. O vídeo registrando o momento foi o suficiente para a internet especular uma traição. Ao chegar em São Paulo, o influencer falou sobre o caso através do Instagram. "Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentira, e eu 'to' vindo aqui de novo me posicionar e negando tudo isso. Eu não aguento mais. É um desrespeito pra mim como pessoa, como marido, como pai, como jornalista, como profissional. Eu cansei disso, 'tá'?! Já estou falando com a minha assessoria, com os advogados, e a gente vai tomar as devidas providências", finalizou.