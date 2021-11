Fred e Boca Rosa - Reprodução Internet

Publicado 23/11/2021 17:30 | Atualizado 23/11/2021 17:36

Após surgir na internet boatos de que Fred teria traído Bianca Andrade durante viagem a trabalho, o influencer foi às redes sociais negar a acusação.

Nesta terça-feira (23), o apresentador esportivo chegou em São Paulo após um compromisso internacional com sua equipe. Durante a estadia pelo Qatar, Fred foi visto com três mulheres dançando em uma balada. O vídeo registrando o momento foi o suficiente para a internet especular uma traição.

Vítimas de rumores sobre infidelidade, Bianca e Fred há pouco tempo gravaram um vídeo desmentindo todos os boatos de traição. Desta vez, o influencer aparenta estar cansado de sofrer falsas acusações e garante que irá entrar com medidas legais.

No stories, Fred começa dizendo: "Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentira, e eu 'to' vindo aqui de novo me posicionar e negando tudo isso".

"Tudo que 'tá' aparecendo aí é tudo mentira. Porém tem uma diferença desta vez: eu cansei", admitiu.

"Eu não aguento mais. É um desrespeito pra mim como pessoa, como marido, como pai, como jornalista, como profissional. Eu cansei disso, 'tá'?! Já estou falando com a minha assessoria, com os advogados, e a gente vai tomar as devidas providências", finalizou o apresentador esportivo.

Fred e Bianca 'Boca Rosa'

A relação dos influenciadores começou com uma amizade, em 2016. Após uma relação incerta, em 2020, quando Bianca foi eliminada do BBB 20, ela e Fred se reencontraram e passaram a quarentena juntos. No mesmo ano, o casal confirmou o relacionamento amoroso. Neste ano, Fred e Bianca se tornaram pais de Cris, que nasceu em julho. O casal coleciona diversos fãs que amam acompanhar a rotina da família.