Cauã Reymond - reprodução do instagram

Cauã Reymondreprodução do instagram

Publicado 23/11/2021 15:50

Rio - Cauã Reymond acordou bem cedinho, nesta terça-feira, e foi se exercitar. Após o treino, o ator publicou uma selfie sem camisa. A barriga tanquinho dele chamou a atenção. "Acordei às 5h50, um pouco ansioso. Fui malhar. Tô me sentindo melhor. E você", perguntou protagonista da novela 'Um Lugar ao Sol', da TV Globo.

fotogaleria

Nos comentários, famosos responderam a pergunta de Cauã no maior bom humor. "Tô melhor agora", brincou Rafa Vitti. "Agora eu tô me sentindo mal", comentou Victor Sarro. "Também acordei ansiosa. Vim te ver. Melhorei. Obrigada por perguntar", disse a cantora Lauana Prado.

Os fãs do ator também não resistiram as imagens. "Com essa foto, tô me sentindo bem até demais", postou uma internauta. "Não malhei, mas fiquei ofegante agora", destacou outra. " Olha isso, gente . Causa até infarto", frisou uma terceira.