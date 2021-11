Lady Gaga oferece recompensa para quem devolver seus cachorros - Reprodução Internet

Publicado 23/11/2021 15:39 | Atualizado 23/11/2021 16:18

Rio - Prestes a ser lançado, no próximo dia 25, "House of Gucci" é um dos assuntos mais comentados do momento na web. O longa conta a história do casamento e do divórcio turbulento entre Patrizia (interpretada por Lady Gaga) e Maurizio Gucci. Em entrevista ao site Hugo Gloss, Lady Gaga contou por que não quis conhecer Patrizia, que foi condenada por orquestrar o assassinato do ex-marido e herdeiro da Gucci.

"Eu assisti e li tudo além do livro, eu não li o livro. Eu senti que o livro iria colorir os meus pensamentos, me dar muitas opiniões sobre ela, então eu fiquei longe do livro, mas eu li exposições, artigos de jornal, e eu a assisti bastante. Mas eu notei que ela mentia muito. Ou seja, eu entendi os manias dela e os jeitos que ela fazia as coisas, até mesmo a forma como ela piscava muito enquanto falava", disse Gaga

"Eu pensei comigo mesma: ela está tentando gerar um legado para si mesma, de forma que ela seja lembrada de uma maneira específica. E eu sabia que isso não me ajudaria ao construir a juventude dela, e ao construir qualquer coisa antes de 1995, porque ela iria querer que eu interpretasse ela da maneira que ela gostaria de ser interpretada, e não para contar a verdade, mas sim para pintar ela bem, certo? Portanto, eu disse “vamos ficar longe disso, e deixe-me fazer o máximo de pesquisa possível”. E não interpretar Patrizia através da minha visão dela, mas como uma jornalista", continuou.

A atriz ainda falou o que pensa sobre a pessoa que virou sua personagem. "Eu penso muita coisa sobre a Patrizia. Eu trabalhei por muito tempo nessa personagem. Eu trabalhei por seis meses antes de começarmos a filmar, e depois eu trabalhei por três meses e meio durante as filmagens. E, eu acho que, a primeira coisa que me vem à cabeça quando falamos dela é que eu acho que ela estava em modo de sobrevivência, durante toda a vida. Ela sempre esteve tentando sobreviver. E, eu acho que até mesmo a Gucci, como império, foi uma forma de sobrevivência para ela, e uma oportunidade de ser importante. Eu acredito que ela era apaixonada por Maurizio", disse Gaga.

"Eu acredito que ele era apaixonado por ela e pela sua força, mas eu também acredito que, você repara no filme, ela nunca é tão brilhante quanto a Gucci é. Ela é excluída, ela nunca se encaixa completamente. Sempre tem algo um pouco esquisito com ela, sempre tem algo vergonhoso. Agora, como atriz, eu pensei nisso, mas não foi algo que eu tentei interpretar. Quando eu volto para assistir ao filme, eu percebo que todas as coisas que eu coloquei dentro de mim, minha vida interior, eu percebo que se realizaram. E você percebe essa barreira entre ela e todas as outras pessoas, quase como se ela estivesse existindo no mundo deles e ela estivesse tentando muito ser a condutora, e todo o poder que ela possui é uma ilusão. Porque, instantaneamente, quando os homens dizem “não”, eles a descartam e é isso. E… o descarte de mulheres causa dor", completou.

Críticas de Patrizia a Gaga