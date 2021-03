Lady Gaga e Adam Driver em House of Gucci Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:48 | Atualizado 16/03/2021 19:59

Rio - Retratada no filme "House of Gucci" por Lady Gaga, a socialite italiana Patrizia Reggiani, condenada por comandar o assassinato do ex-marido e herdeiro da Gucci, Maurizio Gucci, está revoltada com a cantora. Segundo Patrizia, Gaga não teve o "bom senso" de procurar por ela para saber sua versão da história para produzir o filme.



"Me incomoda saber que a Lady Gaga me interpretará em um filme sem jamais ter tido a cortesia ou o bom senso de vir falar comigo e me conhecer melhor", disse em entrevista a "Ansa". "Não tem nada a ver com dinheiro porque não vou ganhar um centavo com essa produção. A questão aqui é bom senso e respeito", completou.