Branco Mello - reprodução do instagram

Branco Melloreprodução do instagram

Publicado 23/11/2021 15:12

Rio - Branco Mello, de 59 anos, usou o Instagram, nesta terça-feira, para falar sobre seu estado de saúde. O integrante do grupo Titãs se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um tumor na hipofaringe (recidiva do anterior, que foi tratado em 2018), neste mês. No hospital, o músico posou com seu violão durante a fisioterapia.



fotogaleria

"Olá amigos! Tudo caminhando bem e no tempo certo por aqui. Já estou podendo fazer fisioterapia com violão pra exercitar os músculos dos braços. Obrigado a todos vocês que estão torcendo pela minha recuperação e mandam tantas mensagens de boas vibrações por aqui", escreveu ele.

"Olá amigos! Tudo caminhando bem e no tempo certo por aqui. Já estou podendo fazer fisioterapia com violão pra exercitar os músculos dos braços. Obrigado a todos vocês que estão torcendo pela minha recuperação e mandam tantas mensagens de boas vibrações por aqui", escreveu ele.

Há 11 dias, Branco contou através de sua rede social que o tumor, em estágio inicial, foi detectado num exame de rotina. Ele está afastado de suas atividades até a completa recuperação da cirurgia. Os Titãs seguem cumprindo sua agenda de shows, com a participação do baixista Caio Góes Neves.