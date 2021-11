Viih Tube - Reprodução

Publicado 23/11/2021 14:02

Rio - Viih Tube tá curtindo bem sua vida de solteira! Ou mais ou menos isso. Pelas redes sociais, a influenciadora contou como têm sido suas relações nessa nova fase de sua vida, após o término com Bruno Magri. Aos 21 anos, a youtuber contou que está solteira, mas está aproveitando o momento para ficar.

Ao ser perguntada se o coração já tem dono, Viih respondeu: "Dono não, não tô gostando de ninguém no momento, mas é legal ter tipo ficante que a gente se dá bem e curtimos juntos, sem se apegar, sem namorar e sem cobrar nada um do outro, isso é novo pra mim HAHAHA. Mas tô achando legal! Deu pra entender ou ficou estranho? kkkk", brincou a ex-BBB nos stories do Instagram.